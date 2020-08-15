Зеленский о выдаче "вагнеровцев" России: последствия будут трагическими

Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один Донбасс, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Беларуси отдать боевиков ЧВК «Вагнер» России «мягко говоря, несправедливым».

Заявление главы государства размещен на официальном Telegram-канале.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях», - оценил поступок Минска Зеленский.

Читайте также"Лукашенко сделал свой выбор": в МИД отреагировали на возвращение Путину "вагнеровцев" Он добавил, что «это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий.

Зеленский сообщил, что обращение украинской генпрокуратуры о выдаче Киеву 28 бойцов российской компании, активных участников войны с Украиной, Беларусь оставила без ответа.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи», - говорится в заявлении президента.

Зеленский отметил, что последствия этого решения будут трагическими. Поскольку «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны.

«Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий и обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» умеют», - подчеркнул Зеленский.

Группа "Вагнера" в Беларуси: что было раньше

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнера», 32 - под Минском, еще один - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции.

9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК «Вагнера». Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев». В Генпрокуратуре РФ утверждают, что передача указанных лиц осуществлена в «строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси».

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Автор: Яна Ставская