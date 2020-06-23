Четыре партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье – опрос

Социологическое исследование показало, что партию «Голос» поддержали бы лишь 2,1% избирателей.

Четыре партии прошли бы в Верховную Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг» 10-19 июня и представленные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По данным исследования, среди тех, кто определился и готов идти голосовать, 30,5% опрошенных поддержали бы партию «Слуга народа»; 18,6% - «Оппозиционную платформу - За жизнь»; 12% - «Европейскую солидарность»; 9,7% - партию «Батькивщина».

Все остальные партии набирают менее 5%, которые необходимы для прохождения в парламент.

В частности, партия «Сила и честь» - 4,3%, «Гражданская позиция» - 4,2%, у партии «Свобода» и у Радикальной партии - по 3,2%, у партии «Голос», которая сейчас представлена в парламенте, - 2,1%, у партии Шария также 2,1%.

В ходе социологического исследования методом личного интервью по месту жительства респондента были опрошены 3 тыс. 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

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