Богдан Петренко

Историю с судьей Чаусом уже многие сравнили с фильмом – острые сюжеты, детективная составляющая, погоня... Но проблема в том, что это не фильм, а жизнь. Жизнь, полная драмы. Драмы о банальности и несправедливости.

Было ли что-то нового в том, что судью поймали на взятке? У нас каждый считает, что судейская вертикаль построена на взаимоотношениях коррупции. Поэтому каждая политическая сила имеет в программе реформу судебной власти. Но, когда приходят к власти, единые реформы - это сделать все, чтобы судьи не были независимыми. Так было даже странным, что судью Чауса, после его исчезновения из Молдовы, нашли буквально в одних трусах в Винницкой области.

Впрочем, это лишь элемент легализации Чауса в Украине

Впрочем, это лишь элемент легализации Чауса в Украине. Ведь украинские силовики не могли просто заявить, что похитили его в Молдове, а теперь он у нас. И, к сожалению, сейчас общество больше обсуждает, "почему в трусах?" вместо того, чтобы обсуждать, "как он оказался в Украине?" и "кто и где его содержал?". Однако изменение или перестановка ударений в деле - не такая уж и странная для Украины вещь.

Было ли что-то странное в том, что судью Чауса не смогли арестовать раньше, когда поймали на взятке? Да перестаньте! У каждого украинца найдется куча историй, когда мелких чиновников не могли привлечь к ответственности, хотя ловили за руку на взятках. Впрочем, да, Чауса настолько раскрутили с его консервированными и закопанными в огороде долларами, что его могла ждать судьба судьи-колядника Зварыча. Кстати, последнему тоже удалось бы избежать ответственности, если бы он обслуживал интересы представителей действующей на тот момент власти. Так уже построена система. Коррупция формально является преступлением, а реально – системой взаимной поруки. И даже уголовные дела против высоких чинов у нас часто возбуждаются не для того, чтобы кого-то посадить. А для того, чтобы сделать послушнее. Игроком по правилам в "системе коррупционной взаємопоруки".

А вот когда появляются другие структуры, не контролируемые властью – система подвергается резкому стрессу. Проблема только в том, что власть и народ, коррупционеры и антикоррупционеры, большинство и оппозиция – это порождение одной и той же политической культуры. Все они часто пользуются одинаковыми методами и имеют одинаковые комплексы. Поэтому, например, будучи "независимым" (по меньшей мере, от офиса президента), НАБУ так же действует путем политического хайпа. Видосиками. Погоня вместо судебного разбирательства - вот путь продемонстрировать собственную "действенность".

Погоня вместо судебного разбирательства - вот путь продемонстрировать собственную " действенность"

Аналогично СБУ, имея лучшие возможности, просто забирает из-под носа у НАБУ Чауса. При этом, все больше подталкивая НАБУ к тому, что их судьба и функционал – это хайповые ролики с погонями, а не реальные расследования и посадки.

Кто прав в этой ситуации, будет определять далеко не суд. Здесь будет, как на войне: прав не тот на чьей стороне справедливость, а тот, кто выиграл. И тот, кто выиграл, будет создавать мнение, что справедливость изначально была на его стороне. Потому что, по большому счету, и НАБУ, и СБУ должны иметь доступ к подозреваемому Чауса. Первые - за антикоррупционные преступления. Вторые - за незаконное пересечение границы. Дело НАБУ - базовое, а СБУ – производное. Но учитывая, что не доказано ни одно, ни другое, разделение на базовую и производную – условное.

Что дальше? Вся наша политика - это сплошной сериал. Классический сериал всегда предполагает две составляющие - завязку и кульминацию. Развязки, как правило, бывают лишь в фильмах. Зритель ожидает какого-то логического завершения действа. Но продюсерам нужно только одно - продлить сериал еще на сезон. А потому, они запихнут туда кучу новых кульминаций без развязки, чтобы удерживать наше внимание. И так, если сюжет "судья Чаус" еще будет привлекать внимание зрителей (электорат) и рекламодателей (мероприятие), то он будет иметь продолжение. Если внимание будет на другом – миллиард деревьев, дороги, посевная, "Дельта", то о Чаусе забудут. По меньшей мере, публично.

Возможно, дальше будут какие-то уголовные дела. Но не ожидайте громких посадок

Чего ждать в реальности? Кучи информации на прошлую власть, которая будет получена СБУ от Чауса. Возможно, дальше будут какие-то уголовные дела. Но не ожидайте громких посадок. Во-первых, всегда удобнее кого держать на крючке, чем делать из него героя. Тему "политических преследований" как средства увеличения рейтинга еще никто не отменял. Во-вторых, а кто сказал, что действующей власти миновала власть не самый удобный конкурент? В офисе президента убеждены, что они 100% выиграют у Порошенко на следующих выборах. И насчет НАБУ. Им останется разве что снимать вирусные ролики о "попытках преодолеть коррупцию", чтобы хоть как-то остаться в информационной плоскости и демонстрировать свою"эффективность". Больше Бюро ничего не светит.

Богдан Петренко, первый заместитель директора Украинского института исследования экстремизма

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