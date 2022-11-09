Как говорится в заявлении компании, 9 ноября утром ее сотрудники и руководители не были допущены на рабочие места.

В ранее отчужденной государством "Укрнафте" заявили о блокировании с 20:00 8 ноября центрального офиса.

Об этом сообщила пресс-служба компании и отметила, что сотрудники компании в среду, 9 ноября, не смогли попасть в офис.

"Начиная с 20.00 08.11.2022, работа центрального офиса ПАО "Укрнафта" была заблокирована. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места", – говорится в сообщении компании.

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На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией. Отмечается, что представители акционеров НАК "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили документов, касающихся деятельности общества в новом формате. Решение суда, санкционирующее проведение силовых действий, также отсутствует, добавили в "Укрнафте".

Напомним, 7 ноября в собственность государства перешли акции ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧаО "АвтоКрАЗ" и ЧаО "Запорожтрансформатор".

Это подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов. "Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

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