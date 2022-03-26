После бегства из Украины Царев открыто поддерживает боевиков на востоке Украины и находится в розыске украинских правоохранительных органов.

Народному депутату Украины ІV-VІІ созывов Олегу Цареву светит пожизненное заключение, отныне он подозреваемый в деле сотрудничества с государством-агрессором и по изменению государственных границ.

Как сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сложно сказать, что именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей Родины.

"Есть такой Царев. Вот я сейчас максимально себя контролирую и подбираю слова. Не хочу дать ему шанса. Этот Царев работал народным депутатом целых три созыва. Что он делал как депутат и какую пользу принес - я не знаю. Уверена, "неоценимую". Весь внешний вид экс-депутата и внутренний духовный подсказывает нам, что он напротив решительный, смелый, спортивный и крайне принципиальный специалист своего дела" - пошутила Венедиктова.

По ее словам, Царев неоднократно пропагандировал против интересов государства, депутатом которого работал, и "для Царева война в Украине - самое то. Для него украинские человеческие жизни ничего не стоят". Она напомнила, как недавно Царев обратился к начальнику военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александра Вилкула и предложил ему сдать украинский Кривой Рог агрессору РФ.

"В результате чего был вынужден приобрести билет на российский туристический лайнер, который следует по традиционному маршруту. Напомню, что отправлять военных преступников в увлекательное путешествие на кораблике вдоль русского фарватера уже не считается оскорблением"- отмечает Венедиктова.

Генеральный прокурор Украины отмечает, что отныне Царев - "подозреваемое лицо в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК – призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора и ее вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором и ее вооруженными формированиями".

"Последствия за подобные преступления, безусловно, если компетентный суд согласится с позицией прокуроров, суровые – пожизненное заключение. Не могу взять на себя смелость предугадать вердикт суда, но надеюсь, решение будет справедливым", - пишет Венедиктова.

Что предшествовало

Накануне полномасштабного вторжения РФ Financial Times писало о намерениях оккупантов назначить Царева главой оккупационной администрации, которая выполняла бы роль вместо легитимного органа власти.

Сам экс-"регионал" тогда утверждал, что впервые об этом слышит. До 24 февраля бывший депутат работал директором санатория в оккупированной Ялте.

Однако уже в марте, после наступления РФ, Царев появился в соцсетях и публично призвал мэра Кривого Рога Александра Вилкула сдаться россиянам и отдать им под контроль город. Но Вилкул, бывший соратник Царева, послал его вслед за "русским кораблем".

Российские пропагандистские СМИ писали, что Царев якобы находится под Киевом, где идут бои между ВСУ и российскими военными.

Вас также могут заинтересовать новости: