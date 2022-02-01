Лидеры "атакуют друг друга обаянием", считают журналисты.

Для визита в Киеве, который продлится всего несколько часов, Борис Джонсон выбрал зеленый галстук. В этом увидели проявление уважения.

Такое мнение высказал киевский корреспондент BBC News Джеймс Уотерхаус.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 1 февраля, прибыл в Киев. В рамках визита состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским один на один, также планируется встреча в расширенном формате.

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Для визита британский премьер выбрал черный костюм, который дополнил галстуком светлого зеленого цвета.

"Я думаю, что президент Зеленский стремится перейти в наступление с обаянием. Но похоже, что Борис Джонсон хочет сделать то же самое. Например, он пришел в зеленом галстуке - фамилия президента обыгрывает этот цвет, и это цвет его партии, так что тут есть какое-то взаимоуважение", - отметил журналист.

Напомним, что накануне визита в Украину Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

А глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне визита в Украину, который был запланирован на 1 февраля, получила положительный результат теста на COVID-19 и ушла на самоизоляцию.

Во время этого визита главы МИД Великобритании должны были объявить о создании нового формата сотрудничества между Великобританией, Польшей и Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл некоторые детали о будущем альянсе.

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