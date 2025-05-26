Брат депутата 'Слуги народа' обеспечивал охрану Путина и выводил деньги через офшоры, - журналист

Родной брат действующего депутата Закарпатского облсовета партии "Слуга народа" Владимира Суботовского Виталий Суботовский мог вести бизнес с Россией, скрывая активы с помощью иностранных прокладок. И в день заседания суда Виталий Суботовский попал в больницу с диагнозом пневмония.

Об этом пишет журналист Виталий Глагола и публикует данные, которые должны подтверждать ведение бизнеса Суботовским с РФ.

"Мне удалось выяснить шокирующие факты из официальных реестров и собственных источников: он годами вел бизнес с врагом и прятал активы через иностранные прокладки, а его семья зарабатывала на контрактах... с охраной Путина", - пишет Глагола.

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По данным журналиста, документы, которые он предоставляет, из российских госреестров, должны подтверждать, что фирма "Конный завод Георгенбург", связанная с Виталием Суботовским и в 2017-2018 годах поставляла элитных тракененских лошадей Федеральной службе охраны РФ, то есть охране Владимира Путина.

"В контрактах прямо указано: "Кремль, 9, Москва". Учредитель фирмы - Лариса Оружева, жена Суботовского, гражданка РФ", - пишет Глагола.

ООО "Георгенбург" - конный завод в Калининградской области, владелицей которого выступает жена Суботовского Лариса Оружева.

Но на этом сотрудничество Суботовского с РФ не закончилось, ведь, как отмечает Глагола, даже после полномасштабного вторжения брат нардепа продавал зерно напрямую Министерству сельского хозяйства РФ через "Агроленд" и "Агро-Нова" Суботовского.

Заработанные на работе с россиянами средства выводились через компанию SWAN LAKE на Мадейре. Как пишет Глагола, в глаза бросается то, что в переводе это название звучит "Лебединое озеро". Компания оформлена на фонд ELI Privatstiftung (Австрия). И тут уже всплывают, по данным журналиста, бенефициары компании, а это отец жены Суботовского - Анатолий Оружев, нефтяной олигарх. Он имеет двойное гражданство (РФ/Австрия), а в официальных выписках как совладелец российских компаний. Среди руководства фонда также фигурирует сама Лариса Оружева и ее сестра - Ирина Имамович.

Глагола отмечает, что SWAN LAKE владеет долей в компании "Аква-Поляна", вместе с Виталием и депутатом Владимиром Суботовским.

"Формально - вода. Фактически - оффшор Путина в украинском бизнесе <...> Это не просто сотрудничество с врагом. Это - многолетнее, системное паразитирование на украинской земле под прикрытием депутатских мандатов и пафосных фото в камуфляже", - пишет журналист.

Как отмечает журналист, Суботовский имел доверенность представлять эту оффшорную структуру, то есть "он напрямую руководил схемой, где "иностранные инвесторы" - это семья с московской пропиской и налоговыми номерами РФ".

Глагола пишет, что болезнь застала Суботовского в день суда - 5 апреля 2025 года. И тогда скорая отвезла брата депутата в Свалявскую городскую больницу. Под диагнозом пневмония подписался главврач Александр Физер.

Между тем брат-депутат, как отмечает журналист, распространяет фото Виталия в форме и о "поддержке фронта".