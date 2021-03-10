Глава Офиса президента надеется, что одной из первых к сотрудничеству присоединится Германия.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Международный Центр противодействия дезинформации будет представлен 11 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на востоке Украины: перспективы на 2021 год" 9 марта вечером.

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"Для нас очень важна сегодня стратегия национальной безопасности. Она построена на трех опорах: устойчивость, сдерживание и партнерство", - заявил он.

По словам Ермака, под партнерством украинская власть подразумевает развитие стратегических отношений с нашими ключевыми международными партнерами - ЕС и НАТО.

"На этой неделе в четверг, во время форума "Украина 30", который начал президент Зеленский, будет представлен международный Центр противодействия дезинформации, к сотрудничеству с которым мы приглашаем все наших партнеров, и считаю, что наши немецкие друзья и коллеги одними из первых присоединятся к этой идеи. Украина сегодня, к сожалению, является плацдармом, где дезинформация со стороны РФ используется постоянно, поэтому мы имеем большой опыт противодействия и очень надеемся, что мы сможем скоординировать наши усилия", - отметил руководитель ОП.

Противодействие дезинформации в Украине: что известно

23 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих прениях 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

9 марта Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации уже в ближайшее время.

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Автор: Константин Гончаров