Накануне Разумков воздержался во время голосования членов СНБО за введение санкций против соратника Медведчука.

Председатель парламента Дмитрий Разумков взял отпуск на один день за свой счет.

Об этом в комментарии УП сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

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"Дмитрий Александрович взял отпуск на один день за свой счет. В понедельник он будет на работе", – сказала она.

Накануне Разумков воздержался во время голосования членов СНБО за введение санкций против соратника Медведчука Тараса Козака и блокирование его медиахолдинга, который связывают с кумом Путина.

"Каждый, кто финансирует терроризм, кто помогает так называемым "ЛНР" и "ДНР", либо замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Но здесь не о санкциях, здесь об ответственности", – сказал спикер в комментарии Радио Свобода.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

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Автор: УНИАН