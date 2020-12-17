В отношении главы Госгеокадастра Романа Лещенко якобы развернулась информационная кампания по дискредитации после появления новостей о выдвижении чиновника на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. Медиакампанию заметил популярный блогер Сергей Наумович.

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«Прекрасная попытка бросить тень на работу НАБУ и главы Госгеокадастра Романа Лещенко перед завтрашним голосованием за министра АПК. Следите за руками. 9 декабря СМИ сообщают о том, что на взятке задержан чиновник: «НАБУ спіймало посадовця Держгеокадастру на хабарі, який призначався главі відомства». Всё нормально. Через некоторое время НАБУ сообщает подробности о том, что глава Госгеокадастра Роман Лещенко сотрудничал с НАБУ, чтобы поймать начальника территориального управления. Тоже все ок. Ещё через некоторое время появляется информация о том, что Романа Лещенко сватают в кресло главы министерства агрополитики... и вот в день перед голосованием за его кандидатуру ряд СМИ типа Вести.юа пишет что-то подобное: «НАБУ защищает главу Госгеокадастра Романа Лещенко от ареста, чтобы не навредить рейтингу Зеленского – СМИ», — написал блогер.

«Ох и тупая заказуха)))», — добавил Наумович.

Блогер Михаил Шнайдер, в свою очередь, опубликовал скриншоты, как ему предлагали «срочно» поставить пост против Лещенко в вечер перед голосованием за кандидатуру чиновника на пост министра агропродпрома.

Аудитория Михаила Шнайдера в Facebook составляет около 70,000 подписчиков.

«Вот такая вот ночная, детективная история, друзья. Пока Украина засыпает, кто-то очень не хочет завтрашнего назначения главы "Госгеокадастра" Романа Лещенко министром АПК. Настолько не хочет, что предлагает с левых аккаунтов "Срочно" поставить чернуху на чиновника прямо накануне Голосования», — написал Шнайдер на своей странице в Facebook, прикрепив скриншоты сообщения.

"Необходимо написать пост на основании материала, что я сбросила выше. Если кратко, НАБУ на прошлой неделе сообщили, что задержали людей на взятке на основании заявления Романа Лещенко в НАБУ. Нужно написать, что на самом деле задержали самого Лещенко за взятку, а сейчас Офис Президента его покрывает и поэтому Лещенко задним числом сделали "викривачем", — просят блогера.

«Очень важно опубликовать до утреннего голосования депутатами за кандидатуру Лещенко», — указывается в сообщении.

Напомним, 15 декабря на заседании фракции «Слуги народа» с участием президента Украины Владимира Зеленского, депутатам была представлена кандидатура главы Государственной службы геодезии, картографии и кадастра Украины Романа Лещенко на вакантную должность министра АПК.

16 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики поддержал кандидатуру Романа Лещенко на должность аграрного министра.

Ожидается, что 17 декабря кандидатура Лещенко будет вынесена на голосование депутатами в сессионный зал парламента.

9 декабря детективы НАБУ задержали и.о. главы Госгеокадастра в Хмельницкой области во время передаче взятки главе ведомства. Лещенко задокументировал факт предложения взятки и обратился в НАБУ.

Роману Лещенко 32 года. С октября 2019 года чиновник является внештатным уполномоченный президента по земельным вопросам. В июне 2020 года Лещенко был назначен главой Госгеокадастра.

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Автор: УНИАН