Сегодня под белорусским посольством неизвестные забрызгали газом сторонников Александра Лукашенко.

Посольство Республики Беларусь в Украине направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины, в котором выразило обеспокоенность в связи с недостаточными мерами по обеспечению безопасности дипломатического представительства в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Посольства Беларуси в Украине.

Как сообщается, сегодня в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у Посольства Беларуси "радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое участников нападения – граждане Украины были задержаны".

В диппредставительстве считают, что этот инцидент носит целенаправленный и заранее спланированный характер.

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"Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а украинской стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белоруской дипломатической миссии", - говорится в сообщении диппредставительства.

Белорусская сторона заявляет, что рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности Посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу.

"Посольство требует от властей Украины обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в Киеве, и принять меры по прекращению "различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, под Посольством Беларуси в Киеве неизвестные забрызгали газом сторонников Александра Лукашенко.

На записи видно, что до около десятка человек, стоявших на проезжей части напротив Посольства Беларуси, подбежали несколько человек в черном и забрызгали газом. Очевидно, они пытались забрать у них национальные флаги.

Среди сторонников Лукашенко были старики. Один из них после атаки газом начал кричать: "Мои глаза!".

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Автор: Инна Андалицкая