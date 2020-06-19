Замдиректора ГБР Бабиков подтвердил участие в суде по делу Януковича и подачу в его интересах документов

Генпрокуратура не рассматривала его как официального защитника Януковича, но это не мешало ему подавать ходатайства и заявления.

Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков возразил, что был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича, но подтвердил, что принимал участие в суде и подавал ряд документов в его интересах.

Об этом он рассказал в интервью РБК.

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По его словам, Генпрокуратура не рассматривала его как официального защитника Януковича, но это не мешало ему подавать ходатайства и заявления.

Бабиков добавил, что и не отрицал участие в судах и представление документов в интересах Януковича. При этом адвокаты Aver Lex допускались лишь к отдельным заседаниям, тогда как на других защищал подозреваемого, по словам заместителя директора ГБР, бесплатный адвокат.

«Что касается именно Януковича, то да, я участвовал в суде об избрании ему меры пресечения и подавал несколько процессуальных документов. Однако в группу, которая вела дело и осуществляла защиту Януковича, не входил», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов подтвердил, что новоназначенный заместитель директора ГБР Александр Бабиков представлял бывшего президента-беглеца Виктора Януковича в суде.

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