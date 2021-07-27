Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, увеличилась почти до тысячи громад. Об этом сообщает сайт АМУ.
Во время Украинского муниципального форума состоялось заседание Правления Ассоциации городов Украины, по результатам которого в АГУ приняли еще 45 новых членов. Следовательно, количество членов АГУ увеличилось до 941 общин.
"То, что к нам присоединяются все больше громад, означает, что позиция местного самоуправления будет звучать еще мощнее", – отметил председатель АГУ Виталий Кличко.
Председатель Ассоциации городов Украины поблагодарил представителей громад и участников форума за сотрудничество и совместные усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.
"Многие остро важные для жителей громад вопросы возложены сегодня на плечи местной власти. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что на нас с вами – ответственность перед людьми, которые нас выбрали", – сказал Кличко.
На заседании Правления также обсудили предложения относительно совместных действий органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставки тепловой энергии и горячей воды, кроме того рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.