Глава АГУ поблагодарил представителей громад за сотрудничество и совместные усилия.

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, увеличилась почти до тысячи громад. Об этом сообщает сайт АМУ.

Во время Украинского муниципального форума состоялось заседание Правления Ассоциации городов Украины, по результатам которого в АГУ приняли еще 45 новых членов. Следовательно, количество членов АГУ увеличилось до 941 общин.

"То, что к нам присоединяются все больше громад, означает, что позиция местного самоуправления будет звучать еще мощнее", – отметил председатель АГУ Виталий Кличко.

Председатель Ассоциации городов Украины поблагодарил представителей громад и участников форума за сотрудничество и совместные усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.

"Многие остро важные для жителей громад вопросы возложены сегодня на плечи местной власти. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что на нас с вами – ответственность перед людьми, которые нас выбрали", – сказал Кличко.

На заседании Правления также обсудили предложения относительно совместных действий органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставки тепловой энергии и горячей воды, кроме того рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.

Автор: Григорий Бондарь