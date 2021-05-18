Председатель фракции "СН" надеется, что кандидатуру Ляшко поддержат не менее 240 народных депутатов.

Кандидатуру заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Верховная Рада рассмотрит в четверг на очередном пленарном заседании.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам в кулуарах парламента после завершения заседания ВР, на котором был освобожден от должности министр здравоохранения Максим Степанов.

Арахамия рассказал, что ВР еще определится, завтра или послезавтра будут голосовать кадровые вопросы о назначении трех новых министров вместо уволенных сегодня. Голосование состоится в рамках очередного пленарного заседания парламента. Однако более вероятно, что кадровые вопросы будут рассматриваться в четверг.

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Говоря о кандидатуре Ляшко на должность министра здравоохранения, Арахамия сказал, что "мы еще не считали (количество голосов - УНИАН), их достаточно, чтобы подать кандидатуру Ляшко. Для этого нужно всего 170 голосов, и мы вчера их легко собрали. Я думаю, что 240 голосов мы соберем".

Говоря об отставке Степанова, Арахамия заявил, что он понес политическую ответственность. "Мы почти последняя страна по вакцинации сейчас", - отметил он.

Также председатель фракции "СН" отметил, что в случае поддержки кандидатуры Ляшко в парламенте, он должен показать свою эффективность на протяжении полугода. "Любой министр всегда имеет такой неформальный срок, и после этого уже есть какая-то предварительная оценка его деятельности", - сказал Арахамия.

Он добавил, что от Ляшко ожидают прежде всего организации проведения вакцинации вакцинами, которые сейчас поступают в Украину.

Кроме того, Арахамия заявил, что до осени не прогнозирует больше кадровых изменений в правительстве. "Мой прогноз - до осени не будет никаких министерских кадровых изменений. Они могут быть на крупных предприятиях, но министерских изменений я не предвижу", - подытожил председатель фракции "СН".

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Автор: Дмитрий Хилюк