Глава фракции пошутил, что в новогоднюю ночь будет читать Сковороду.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, будет ли новогодний корпоратив во фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, где состоится новогодний корпоратив фракции, Арахамия ответил: "Мы не будем делать какое-то общее фракционное или партийное мероприятие... новогоднего корпоратива не будет".

Он не исключил, что могут собираться по 10-15 депутатов, в том числе по комитетам.

Арахамия подчеркнул, что никакой централизованной организации праздника не будет.

Читайте также"Просто шел мимо и помогал женщине": Арахамия рассказал версию Порошенко о выходке в прямом эфире каналаОн также сообщил, что новогоднюю ночь проведет со своими родными. "Я буду праздновать со своей большой семьей дома, как я делаю это каждый год", - сказал он. По его словам, затем планирует на 2-3 дня поехать в Буковель покататься на лыжах, а после – за границу.

На вопрос, будет ли он читать книги, которые рекомендовал депутатам председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Арахамия смеясь ответил, что именно ему спикер рекомендовал прочитать произведения Григория Сковороды (в интервью одному из телеканалов Арахамия на вопрос, кому принадлежит цитата "Мир ловил меня и не поймал" Григория Сковороды, ответил, что герою Леонардо Ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь" - УНИАН).

В то же время Арахамия призвал журналистов также читать Сковороду, потому что потом он будет проверять, знают ли они его творчество.

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Автор: Надя Пришляк