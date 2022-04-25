Он планирует обратиться к руководству ЕС и США по поводу рассмотрения вопроса введения санкций против грузинского олигарха Иванишвили и его активов на Западе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил причину риторики грузинской власти о военных преступлениях России против Украины и санкциях против России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что украинцы и грузины всегда были братскими народами.

"Грузины сражаются за Украину на войне, известные люди Грузии еще до 24 февраля записали видеообращение в нашу поддержку", - подчеркнул Арахамия и добавил, что они болеют за Украину и ее победу в войне.

"Но не грузинские власти. И причина очень простая – главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой. Недавно опубликованные "пленки Иванишвили" подтверждают эти связи. Вся политика грузинских властей – это выполнение указаний из Кремля. Это и есть причина их риторики о непризнании военных преступлений России против Украины и попытки помочь РФ обойти санкции", - подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что сегодня Иванишвили "превратился в грузинского Януковича".

"Он и его люди ведут политику в отношении Украины, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетия вперед. Чтобы не допустить этого, я обращусь к руководству Евросоюза и США о рассмотрении вопроса введения санкций против Иванишвили и его активов на Западе. Никто не избежит ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в разговоре с ним заверил, что Грузия не помогает России обходить санкции стран Запада.

Ранее в Украине ждали официальных аргументов и доказательств со стороны Грузии о том, что они не помогают РФ обходить санкции.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, когда Украина вернет посла в Грузию. Он отметил: "Мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только мы будем ощущать поддержку Украины со стороны лидеров грузинских властей".

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