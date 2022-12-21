Некоторые специалисты считают, что Зеленский будет просить больше оружия и заверений в поддержке Украины.

Необъявленный визит президента Украины Владимира Зеленского в США уже обсуждают американские аналитики.

Как отмечает Голос Америки, некоторые сравнивают его с визитом Черчилля в США 81 год назад, другие указывают, что этим визитом Зеленский хочет вернуть внимание к Украине в Вашингтоне, где внутриполитические проблемы занимают ведущее место.

По мнению экс-пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Зеленский не поехал бы в США, если бы американская поддержка не уменьшалась. Президент Украины будет пытаться убедить Конгресс и американцев в важности помощи Киеву, считает она.

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А аналитик издания The Atlantic Том Николс написал, что Вашингтон более сконцентрирован на внутриполитических вопросах, чем всегда. "Зеленский знает, что время истекает", - отметил он. Николс указал, что визит Зеленского может напомнить, что война РФ против Украины - не "эзотерический внешнеполитический треугольник, а жестокое, кровавое противостояние между демократией и авторитаризмом".

При этом бывший посол США в Украине Джон Хербст и экс-чиновник Пентагона Ян Бжезинский считают, что украинский президент во время визита будет просить больше оружия. Он обратится с запросом о поставках дальнобойной артиллерии и ракет, способных поражать цели на расстоянии более 300 км, танки и самолеты-истребители, бронированные машины.

Хербст также заявил, что Зеленский хотел бы, чтобы Джо Байден четко заявил, что США выступают за победу Украины в войне.

Бжезинский добавил, что украинский лидер будет пытаться развеять опасения Вашингтона, что быстрая победа Украины вызовет эскалацию и применение Россией ядерного оружия.

Напомним, что в день визита Зеленского США объявили новую оборонную помощь Украине, включая систему ПВО Patriot.

Визит Зеленского в США

К организации и обеспечению мер безопасности Зеленского во время визита в Вашингтон были привлечены различные структуры США. По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде до Перемышля, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.

Американские законодатели уже получили указания относительно выступления Зеленского перед Конгрессом. СМИ опубликовали расписание встречи.

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