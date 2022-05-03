В Верховной Раде наказали народного избранника.

Народного депутата Украины Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Других подробностей она не привела.

Напомним, 28 апреля в совместном заявлении партии и фракции "Слуга народа" было отмечено, что фракция "СН" приостановила членство народного депутата Украины Алексея Ковалева и просит правоохранителей проверить его сотрудничество с врагом на территории оккупированной Херсонской области.

В заявлении говорилось, что Ковалев избирался в парламент в избирательном округе 186 (Херсонская область) и на данный момент находится на временно захваченной территории.

"Судя по его интервью медиа, он находится (на оккупированной территории) вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в Национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Ковалев рассказывает, что осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи.

"Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады, не принимает участия в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений относительно своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", - сообщают его коллеги по парламенту.

Во фракции отмечают, что все это вызывает подозрение в совершении им государственной измены, потому что во время полномасштабного вторжения России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска.

"Также члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации, в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой", - говорится в заявлении партии.

"На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более - с членством во фракции "Слуга народа". Его поведение не только бросает тень на имидж партии, которая его выдвинула кандидатом в народные депутаты, и фракции, в которой он находится", - отметили в "СН" и добавили, что речь идет об измене.

Поэтому "Слуга народа" приняла решение о приостановлении членства Ковалева во фракции и обратилась к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, главе Службы безопасности Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками, а по выводам следствия партия и фракция примут политические решения в отношении этого депутата.

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