Я мечу в президенты, заявил Арестович в прямом эфире.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о президентских амбициях.

Об этом шла речь в эфире 24 канала.

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Во время разговора об угрозе со стороны России один из зрителей вдруг спросил, что будет с Аваковым и "куда метит сам Арестович".

"Я мечу в президенты. Потом, через несколько политических тактов. А что будет с Аваковым – я не знаю", - ответил политик.

Ведущий в шутку предположил, что Арестович может встретиться с министром внутренних дел на будущих президентских выборах. Тот возражать не стал.

Что известно об Арестовиче

28 октября Леонид Кравчук одобрил кандидатуру Алексея Арестовича на должность советника делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.

Арестовичу – 45 лет. Родился он в Грузии, учился в киевской школе, затем поступил на биофак КНУ имени Тараса Шевченко, позже – в Одесский институт сухопутных войск. Изучал психологию в российской школе «Человек среди людей» и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.

С 1999 по 2005 годы работал в ГУ разведки под руководством Игоря Смешко.

Работал актером в Киевском театре-студии «Черный квадрат». Снялся в эпизодических ролях в украинских и российских фильмах.

Проводит психологические семинары и тренинги.

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Автор: Яна Ставская