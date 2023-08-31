Накануне Кабинет министров согласовал увольнение 54-летнего Александра Ярощука, но не сообщил причину.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Ярощука с должности председателя Ивано-Франковской райгосадминистрации.

"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы государства.

Упомянутый пункт 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что с работником можно расторгнуть трудовой договор за появление на работе в "нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения".

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Накануне Кабинет министров согласовал увольнение 54-летнего Александра Ярощука, который возглавлял Ивано-Франковскую районную госадминистрацию с марта 2021 года, не сообщая причину.

Последние кадровые решения Зеленского

На этой неделе президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Евгения Борзилова.

17 августа президент Владимир Зеленский подписал рекомендательный указ об увольнении всех областных военкомов. Его исполнят после того, как его подпишет Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный. Президент объяснил свое решение многочисленными жалобами военных на проблемы с комплектованием.

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