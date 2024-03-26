С 2021 года и до 26 марта 2024-го Литвиненко был главой Службы внешней разведки Украины.

26 марта 2024 года указом прездиента Украины с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны был уволен Алексей Данилов. Новым секретарем Совета был назначен Александр Литвиненко.

Ранее Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки Украины, он является государственным служащим 2 ранга и имеет звание генерал-майор. УНИАН собрал важнейшие факты из биографии новоназначенного секретаря СНБО.

Александр Литвиненко: образование

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика".

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*В 1995 году Академия ФСК РФ была переименована в Академию ФСБ. На фоне этого факта Литвиненко в 2015 году прошел люстрационную проверку, отмечают в Службе внешней разведки.

В 1998 году Литвиненко стал кандидатом политических наук по специальности политические проблемы международных систем и глобального развития, защитив свою диссертацию в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2002 году стал доктором политических наук по специальности основы национальной безопасности государства (диссертацию защищал в Национальном институте стратегических исследований). В том же году проходил повышение квалификации в Йоркском университете в Торонто (Канада).

На этом он не остановился, и в 2009 году окончил КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение". В 2011 году Литвиненко стал профессором по специальности основы национальной безопасности государства.

В 2013 году новоназначенный секретарь СНБО окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Лондоне (Великобритания).

Карьера Литвиненко: ключевые моменты

С 1994 по 1998 – офицер, старший офицер, главный специалист Главного управления правительственной связи СБУ.

В 2005 – 2007 Литвиненко работал руководителем Управления, Экспертной комиссии, Департамента государственной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. В течение следующих двух лет занимал должность заместителя начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины.

С августа 2009 и по май 2010 Литвиненко был советником директора Института проблем национальной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В последующие годы Литвиненко работал заместителем директора Национального института стратегических исследований, заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и директором Национального института стратегических исследований.

В июле 2021 года он был назначен на должность главы Службы внешней разведки Украины. На этом посту он работал до 26 марта 2024 года, откуда был уволен указом президента №187/2024.

Александр Литвиненко является доктором политических наук, профессором, Заслуженным деятелем науки и техники Украины. Также имеет звание генерал-майора.

Литвиненко награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия Президента Украины – юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

Что о Литвиненко говорил Зеленский

На должность главы СВР Александра Литвиненко назначал своим указом президент Владимир Зеленский. Его он характеризовал как профессионала с прекрасной репутацией.

"Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он – опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией", – говорил президент в 2021 году.

Важные заявления Литвиненко

Россия готова воевать "столько, сколько надо"

В ноябре 2023 года в своей колонке для "Интерфакс-Украина" тогда еще глава СВР Украины заявил, что РФ сконцентрируется на трех задачах в отношении Украины: фронт, подрыв инфраструктуры и подрыв общественного единства.

"Цели неизменны. Путину нужно столько территории Украины, сколько он сможет получить, потому что для россиян речь идет о "возвращении исконно русских земель". Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств, что Кремль готов вести войну столько сколько надо", – писал он.

"Рецепт" сдерживания России

В январе 2024 года в статье для издания The Economist Литвиненко писал, что РФ можно будет сдержать, если как можно большее количество стран подпишет с Украиной соглашения по безопасности.

Он подчеркивал, что если России не удастся победить на поле боя в Украине, ее глобальные цели будут существенно подорваны. Кроме того, Литвиненко писал, что для Запада укрепление оборонного потенциала и безопасности Украины, а также обеспечение устойчивости украинского общества и государства является наиболее выгодным способом остановить Россию и другие ревизионистские государства. Если Россия добьется успеха, другие ревизионистские государства могут последовать ее примеру.

"Ревизионистские государства, которые смотрят на Украину, увидели бы это и сделали вывод, что их время пришло. В результате в течение нескольких лет будет установлен новый, многополярный миропорядок, где важнейшие вопросы будут решаться рядом конкурирующих великих держав, включая Россию. Си Цзиньпин, лидер Китая, сильнейшего конкурента Запада, внимательно следит за войной и делает собственные выводы. Россия знает, что победа над Украиной, к которой она стремится, будет иметь глобальный эффект. Россия также понимает, что не может достичь там своих целей, не нарушив мирового порядка", – объяснял он.

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