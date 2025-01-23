Вучич считает, что завершение войны в Украине спасет всю планету.

Если президент США Дональд Трамп сможет добиться окончания войны в Украине, ему надо будет установить памятник. Но шансы на это на слишком высокие. Такое мнение высказал президент Сербии Александар Вучич в интервью местному изданию Blic.

В частности он выразил сомнение, что Трампу удастся реализовать стратегию симметричных угроз и принуждения к уступкам сразу обеих сторон конфликта.

"Россия и Украина не маленькие страны, и обе потеряли слишком много людей, чтобы так легко принять решение. Но если Трампу это удастся, давайте все поставим ему памятник - он спасет всю планету. Так что желаю ему всяческих успехов. Я болею за него, чтобы это произошло. Думаю ли я, что это произойдет? Пусть Бог ему помогает", - заявил Вучич.

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Трамп обещает положить конец войне в Украине

Как писал УНИАН, накануне Трамп повторил свое намерение закончить войну в Украине и в этом контексте пригрозил Москве усилением санкций, если Кремль не пойдет на переговоры.

По словам Трампа, со временем война в Украине станет еще хуже. Поэтому если соглашение не будет заключено в ближайшее время, у него "не останется выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.

"Пришло время "заключить сделку". Больше не должно быть потеряно ни одной жизни", - заявил Трамп.

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