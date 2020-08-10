Во время акции под посольством Беларуси в Киеве жгли фаера, произошли стычки (видео)

Во время акции произошли стычки полиции и активистов.

Под посольством Беларуси в Киеве люди собрались на митинг в поддержку демократичных честных выборов

Во время акции произошли стычки полиции и активистов, сообщает Telegram-канал «Киев Сейчас».

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Отмечается, что был задержан активист, который якобы хотел бросить в здание посольства яйцо.

Позже люди оторвали номера на полицейском авто и пытались забрать задержанного.

Ранее активисты зажгли фаера и выкрикивали белорусские патриотические лозунги.

С собой люди принесли плакаты с надписями «Жыве Беларусь», «Luka game over» и т.п.

Протесты в Беларуси: что происходит:

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

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