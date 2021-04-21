В резолюции говорится о том, что сепаратисты на Донбассе просят российские власти присоединить ОРДЛО к России и "эта попытка эскалации напряженности должна трактоваться как продолжение стратегии дестабилизации Европы".

Члены комиссии Сената Польши по вопросам иностранных дел приняли резолюцию, в которой поддержали Украину на фоне того, что Россия наращивает свой военный контингент на границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wyborcza.

Резолюция была принята на специальном заседании комиссии, посвященном ситуации в Украине, в котором принял участие посол Украины в Польше Андрей Дещица, представивший текущую ситуацию в регионе.

По словам председателя комиссии Богдана Клиха, принятие резолюции является тем более необходимым, учитывая "непонятное решение большинства Сейма, который отказался принять резолюцию с призывом остановить "Северный поток-2".

В резолюции говорится, что "количество войск, оснащенных танками, тяжелой ствольной и ракетной артиллерии, бронированной пехотой, беспилотниками и боевой авиацией, опасно растет, а усиленная активность российского флота наблюдается в Черном море, где, вопреки международному праву, было объявлено о блокаде Керченского пролива".

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Также говорится о том, что сепаратисты на Донбассе просят российские власти присоединить ОРДЛО к России и "эта попытка эскалации напряженности должна трактоваться как продолжение стратегии дестабилизации Европы".

"Комиссия считает, что действия Российской Федерации являются угрозой безопасности на нашем континенте, а также очередной попыткой поставить под сомнение принцип неприкосновенности границ в Европе", - говорится в документе.

В нем комиссия призывает "власти Российской Федерации остановить дальнейшую эскалацию напряженности и дестабилизацию ситуации с безопасностью в регионе, и просит лидеров государств НАТО инициировать консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, признавая, что только жесткая позиция стран, ассоциированных с ЕС и НАТО, может предотвратить дальнейшую военную эскалацию и войну".

Комиссия также обратилась к "людям доброй воли поддержать украинских патриотов в защите суверенитета своей родины".

Стягивание войск РФ к границе Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Денис Прядко