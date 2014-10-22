Кабмин ликвидирует ряд подразделений МВД

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, также Кабмин утвердил еще три нормативных акта, которые позволят начать воплощение положений концепции реформы МВД.

В частности, правительство утвердило проект закона, который регулирует вопрос о возможности ликвидации ряда подразделений МВД: ГУБОП, транспортной и ветеринарной милиции и т.д.

Кабинет министров рассмотрел и утвердил проект постановления, которое закрепляет порядок идентификации работников органов внутренних дел, в частности - путем ношения нагрудного знака. Это позволит легко идентифицировать каждого сотрудника органов внутренних дел, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

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Также был утвержден проект распоряжения Кабинета министров о лишении подразделений ГАИ функций по предоставлению административных услуг, введение автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, предоставление патрульной службе милиции полномочий Государственной автомобильной инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения в населенных пунктах. Этим нормативным актом предусмотрено проведение эксперимента на базе Управления ГАИ г. Хмельницкого. В рамках эксперимента произойдет объединение сил подразделений ГАИ и патрульной службы в единое подразделение.

Кроме этого, данный нормативный акт определяет задачи МВД по подготовке законодательной базы для этого объединения в целом в стране. После доработки вышеуказанные нормативные акты будут поданы на подпись премьер-министру Украины.