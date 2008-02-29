Что Янукович подарил Морозу на день рождения (фото)

«Как вы знаете, Александр Александрович празднует свой день рождения один раз в четыре года (29 февраля – УНИАН)», - об этом Виктор Янукович заявил, комментируя свое намерение поздравить лидера СПУ с днем рождения. «Он – человек, который имеет свое место в политике. Я обязательно поеду его поздравить и пожму руку», - добавил лидер ПР.

Фото Андрея Мосиенко / УНИАН