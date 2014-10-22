На Харьковщине напали на кандидата в депутаты

Как сообщил корреспонденту УНИАН долговременный наблюдатель Комитета избирателей Украины по 176 избирательному округу Юрий Чумак, инцидент произошел 19 октября около 20.30 в помещении Чугуевского бюро судебно-медицинской экспертизы, заведующим которого является потерпевший.

По сведениям Чумака, неизвестные лица причинили Косовскому телесные повреждения: ушибленную рану головы и колото-резаное ранение грудной клетки. В результате повреждений Косовский потерял сознание на непродолжительное время, после чего самостоятельно добрался в приемное отделение Чугуевской Центральной районной больницы, которое расположено неподалеку.

Чумак заметил, что пострадавший прошел омотр хирурга, травматолога, рентгенологические исследования, ему в больнице была проведена ревизия ранового канала груди, установлено, что ранение грудной клетки является непроникающим. Рана была ушита, и Косовский был отпущен домой для амбулаторного лечения.

Читайте такжеГлава СБУ намекнул, что депутат Борисенко инсценировал покушение на себя ради пиараНаблюдатель отметил, что по данному факту Чугуевский райотдел 20 октября начал уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

По сведениям Чумака, Косовский не знает причин нападения, но отмечает, что ничего не заставит его отказаться от политической деятельности.

В свою очередь начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова также подтвердила корреспонденту УНИАН, что по факту нанесения телесных повреждений кандидату в депутаты уже открыто уголовное производство.