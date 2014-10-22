РФ продолжает настаивать: реверс газа в Украину является незаконным

Такую позицию во вторник в Брюсселе озвучил российский министр энергетики Александр Новак, передает собственный корреспондаент УНИАН.

«Мы считаем, что товар, который поставляется потребителю, не может быть предметом реверса, потому что это не предусмотрено контрактом», - сказал он.

Вместе с тем Новак отметил, что данная ситуация с реверсом требует дополнительного юридического изучения. Констатировав, что в настоящее время продолжаются реверсные поставки газа из Европы в Украину, российский министр сообщил, что «Газпром» в настоящее время изучает этот вопрос с правовой точки зрения и в ближайшее время будет принято решение, что с этим делать».

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В свою очередь министр энергетики Украины Юрий Продан, комментируя компромиссное предложение, чтобы «Газпром» продавал газ европейским компаниям, а они в свою очередь - Украине, констатировал, что Россия выступает против этого.

«Мы ищем компромиссные решения. Но «Газпром» сказал, что это невозможно», - сказал украинский министр.

Напомним, Украина, после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа, имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

В то же время, Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».