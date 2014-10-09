Венгрия обещает Украине газ с 1 января

Он добавил, что с 1 января 2015 года вместе со Словакией «сможем поставлять нашим украинским друзьям, если они этого захотят, не только российский газ», сообщает Радио Свобода.

Одновременно Орбан считает, что прежде всего Венгрия должна позаботиться о своей собственной энергетической безопасности, а потому сейчас ускоренно наполняет российским газом собственные газохранилища на пороге зимы.

В сегодняшнем числе венгерского журнала «Напе газдашаг» («Экономика сегодня») появилась информация со ссылкой на закрытое акционерное общество «Венгерские газохранилища» о том, что вчера Россия зарезервировала один из четырех венгерских газохранилищ для заполнения его 700 млн кубометров газа.

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По данным издания, это количество газа поступит в Венгрию уже до конца этого месяца. Также информируют о поступлении сюда ежедневно 20 млн кубометров газа, несмотря на то, что страна потребляет всего полмиллиона кубометров в день.

Это может означать, что россияне накапливают голубое топливо в венгерских газовых хранилищах для обеспечения поставок газа европейским потребителям в будущем, делает вывод журнал.