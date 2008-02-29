Рабочая группа сошлась на формулировке по НАТО - секрет раскрыл Томенко

Члены рабочей группы по разблокированию работы парламента договорились, что в постановлении Верховной Рады относительно вступления Украины в НАТО будет записано, что решение о приобретении членства в Альянсе будет приниматься парламентом после референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член рабочей группы от БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, сегодня представители четырех парламентских сил, за исключением коммунистов, предварительно договорились во вторник, 4 марта, первым вопросом принять постановление относительно процедуры вступления Украины в НАТО.

При этом Н.ТОМЕНКО заметил, что участники группы поддержали формулировку, предложенную его фракцией: решение о вступлении Украины в НАТО будет принимать Верховная Рада лишь по результатам всеукраинского референдума, который может проводиться по народной инициативе в соответствии с законом о всеукраинском референдуме.

«Если лидеры фракций поддержат нашу договоренность, то уже во вторник Верховная Рада начнет работать», - сказал Н.ТОМЕНКО.