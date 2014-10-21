Совбез ООН встретится 24 октября относительно ситуации в Украине
13:59, 21 октября 2014Политика
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Совет безопасности ООН 24 октября проведет заседание по ситуации в Украине.
Совбез встретится 24 октября
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«24 октября Совет безопасности ООН планирует провести заседание по ситуации в Украине. Встреча СБ ООН созвана по запросу Великобритании. Заседание запланировано на утро пятницы (по киевскому времени - вечер того же дня)», - отметил Лысенко.
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Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждаться последний доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, представленный 8 октября.
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