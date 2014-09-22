Семьи жертв MH17 подадут в суд на Украину

Об этом изданию Bild am Sonntag сообщил адвокат Эльмар Гимулла который представляет интересы семьи трех погибших в авиакатастрофе граждан Германии, передает Deutsche Welle.

Адвокат и одновременно профессор воздушного права пояснил, что согласно нормам международного права "каждое государство отвечает за воздушное пространство над своей территорией, если оно открывает его для перелетов".

По словам Гимулла, когда государство не в состоянии гарантировать безопасность авиапространства, его необходимо закрывать, чего не произошло в случае с рейсом малайзийских авиалиний MH17.

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Адвокат убежден, что таким образом Украина допустила "уничтожение жизни" сотен невинных людей, в чем он усматривает нарушение прав человека, гарантированных международными нормами. Как представитель интересов семей погибших граждан Германии он будет подавать иск против Украины в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Претензии к Украине и ее правительству будут обосновываться данными об "убийстве путем бездействия" в 298 случаях.

Истцы будут требовать высоких денежных компенсаций - около миллиона евро за каждую жертву.

От малазийских авиалиний, заявил адвокат, семьи жертв получили по €5 тыс. в. Сейчас готовится выплата в размере €50 тысяч близким каждой жертвы.

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Пассажирский "Боинг" авиакомпании Malayasia Airlines упал в Донецкой области 17 июля. В результате авиакатастрофы погибло 298 человек, из которых 193 были гражданами Нидерландов.

Украинская строна и западные эксперты исходят из того, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "БУК", который пророссийские сепаратисты получили из России. В Москве ответственность за падение самолета возлагают на Киев. Поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов, именно эта страна возглавила расследование причин авиакатастрофы.