Глава УГКЦ заявил о признании УПЦ МП единственной канонической Православной Церковью в Украине

Об этом он сказал в эфире SiriusXM The Catholic Channel 16 октября, сообщает департамент информации УГКЦ.

"Сегодня ни для никого не является секретом, что единственной канонической Православной Церковью в Украине, то есть такой, которая находится в полноте общения с мировым православием, является Украинская Православная Церковь в единстве с Московским патриархатом. Существуют и другие православные церковные общины, которые во времена независимости Украины, в разное время и по разным причинам, отлучились от этого патриархата; их другие Православные Церкви считают неканоническими”, - отметил глава УГКЦ.

“Мы, как Восточная Католическая Церковь, переживаем по поводу этих разделений в украинском православии, но уважаем каноны и внутренний порядок православной стороны. Никогда с нашей стороны не было попытки вмешиваться во внутренние дела Православной Церкви, дискутировать о ее каноничности, поощрять какое-то сообщество от кого-то откалываться. Новыми расколами, отсоединениями или присоединениями этому делу не поможешь”, - подчеркнул Блаженнейший Святослав.

“Мы убеждены, что украинские православные разберутся без нас. Вместе с тем надеемся, что эти расколы в недалеком будущем удастся залечить. Какую роль здесь сыграют Москва или Константинополь, какой будет эта единая поместная Православная Церковь в Украине - увидим”, - подытожил глава УГКЦ.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Ватикане состоялась встреча Папы Римского Франциска и председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамського Илариона (Алфеева), на которой глава ОВЦС МП рассказал понтифику о ситуации на востоке Украины и сообщил о вовлеченности УГКЦ, по мнению РПЦ, в политический конфликт. Стороны обсудили различные аспекты православно-католического взаимодействия.