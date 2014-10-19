Порошенко заявляет, что во время встречи с Путиным твердо поставил вопрос об освобождении Савченко

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в субботу вечером.

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"Вчера я достаточно твердо поставил вопрос о Надежде Савченко. Владимир Путин пообещал еще раз изучить этот вопрос и во время разговора меня проинформировать, потому что там, по его словам, появились новые обстоятельства, которые он должен принять во внимание", - отметил Порошенко.