Порошенко заявляет, что во время встречи с Путиным твердо поставил вопрос об освобождении Савченко
02:55, 19 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Милане твердо поставил вопрос об освобождении Надежды Савченко.
Надежда Савченко / tsn.ua
Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в субботу вечером.
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"Вчера я достаточно твердо поставил вопрос о Надежде Савченко. Владимир Путин пообещал еще раз изучить этот вопрос и во время разговора меня проинформировать, потому что там, по его словам, появились новые обстоятельства, которые он должен принять во внимание", - отметил Порошенко.
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