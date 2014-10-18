"Выборы" на Донбассе могут привести к эскалации конфликта

Об этом в эфире "Свободы слова" сказала представитель президента по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.

"От президента РФ мировое сообщество ждет, что он не после 2 ноября, а сегодня заявит, что никакие выборы 2 ноября не могут состояться на этой территории. Потому что это будут фейковые выборы, не признает мир, и это будет означать лишь эскалацию конфликта", - сказала Геращенко.

Читайте такжеПорошенко и лидеры ЕС считают, что нелегитимные выборы в ДНР и ЛНР перечеркнут минские договоренности

Президент Украины Петр Порошенко в Милане отметил, что проведение нелегитимных выборов на Донбассе перечеркнет минские договоренности.

Отметим, выборы в самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР" должны состояться 2 ноября.