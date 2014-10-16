Бюджет армии за 23 года независимости увеличивался на уровне инфляции - эксперт

Об этом в ходе «круглого стола» в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавший в 2006-2010 году должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеВолонтеры предлагают разработать программы для реабилитации бойцов АТО

"За 23 года независимости из года в год нам бюджет увеличивали ровно на инфляцию, которая прогнозировалась на следующий год. Вооруженные силы ухудшили боеготовность, боевую подготовку", - сказал Романенко.

По его словам, бюджет армии в 2014 году составляет 26,9 млрд грн и включает в себя дополнительно выделенные 11,7 млрд грн из-за военных действий на востоке Украины. Армейский бюджет составляет 1,78% от ВВП Украины в 2014 году и является самым большим за годы независимости. Из них до конца года 73% будет потрачено на содержание армии, в то время как в западных Вооруженных силах этот показатель не превышает 50%, отметил эксперт.

Вместе с тем, по словам Романенко, потребность армии в мирное время составляет 24,7 млрд грн, а для развития мобильной и современной армии необходимо 40-50 млрд грн ежегодно.

В то же время, в отозванном проекте бюджета на 2015 год было запланировано потратить 0,91% ВВП на потребности армии, что меньше, чем в 2013 году. По словам эксперта, потребности армии в 2015 году являются не меньшими, чем в 2014 году.