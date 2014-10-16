У Авакова есть 3 кандидатуры на пост командующего Нацгвардией

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам министра, есть "как минимум, 3 кандидатуры, очень сильные, которые я предложу на согласование и президенту, и премьер-министру, и главе Верховной Рады. Мы полагаем, что такое решение будет принимать новый состав Верховной Рады".

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Министр не уточнил фамилии кандидатов на пост руководителя Нацгвардии.

14 октября Верховная Рада назначила министром обороны Степана Полторака, который до этого был командующим Нацгвардией.

В настоящее время исполняющим обязанности командующего Нацгвардией является первый заместитель командующего Александр Кривенко.