Охендовский: Надеюсь, что депутаты все же смогут принять изменения к избирательному закону

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Как отмечается в сообщении, Председатель Комиссии ознакомил собеседников с ходом нынешней избирательной кампании по внеочередным парламентским выборам. В частности, он остановился на ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, где, в соответствии с законом о временно оккупированной территории, выборы не проводятся. Одновременно их жители смогут выявить свое волеизъявление в других областях Украины, для чего существует соответствующий механизм, который был проведен на внеочередных президентских выборах.

Также Охендовский акцентировал внимание иностранных гостей на особенностях подготовки проведения выборов в Донецкой и Луганской областях, часть территории которых контролируют незаконные вооруженные формирования террористических организаций - так называемых ДНР и ЛНР. Поэтому, по предварительным прогнозам, выборы можно провести в 13 из 21 избирательного округа в Донецкой и в 5 из 13 избирательных округов в Луганской областях.

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Вместе с тем, Председатель Комиссии выразил сожаление по поводу того, что Верховная Рада так и не смогла принять изменения в Закон Украины ”О выборах народных депутатов Украины”. Ведь они, помимо прочего, должны урегулировать и наиболее чувствительный вопрос - механизм организации голосования военнослужащих, которые выполняют задачи в рамках антитеррористической операции.

«Хотя очень надеюсь, что наши парламентарии все же смогут в режиме внеочередного заседания принять эти изменения не позже конца текущей недели», - отметил Охендовский.

В свою очередь, Херштедт выразил желание осуществлять наблюдение за выборами в заграничном избирательном округе. В частности, - на нескольких избирательных участках на территории Российской Федерации. Председатель ЦИК пообещал Специальном координатору миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ всяческое содействие в решении этого вопроса, подчеркивается в сообщении.