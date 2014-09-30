В ЦИК рассказали, в скольких округах Донетчины и Луганщины есть возможность провести выборы

В настоящее время есть возможность провести внеочередные выборы народных депутатов в 11 округах Донецкой области и 4 округах Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

“Мы можем говорить о возможности организации и проведения голосования минимум в 11 округах Донецкой и 4 округах Луганской области... Мы будем проводить выборы там, где это будет безопасно”, - подчеркнул председатель ЦИК.

Читайте такжеДля голосования на выборах уже напечатали несколько миллионов бюллетеней

Он отметил, что для комиссии не существует территорий, которые подконтрольны террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика», а есть лишь территория, “на которой безопасно проводить голосование или же опасно”.

Охендовский также прибавил, что ЦИК не имеет возможности организовывать мероприятия по подготовке к выборам на всей территории Донецкой и Луганской областей, поскольку есть районы, где опасно.

“Поэтому об этих округах мы будем предметно информировать общество, начиная с 1 октября, как только завершим этап регистрации кандидатов”, - подчеркнул Охендовский.