В Мариуполе боевики обстреляли похоронную процессию, погибли 5 мирных жителей

Об этом пишет 0629 со ссылкой на местных жителей.

Предполагается, что обстрел велся из "Града". Канонаду было слышно во всех районах города, включая Приморский.

В то же время, по словам жителей поселка Талаковка, сегодня самый шумный день за все дни обстрелов. В Талаковском поссовете уточнили, что обстрел ведется по блокпосту со стороны Новоазовского района.

По неподтвержденной информации, погибли 5 человек среди мирного населения, есть раненные. В сторону поселка выехали кареты "скорой помощи".

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