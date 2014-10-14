В минувшие сутки в зоне АТО масштабных боев не зафиксировали
14:32, 14 октября 2014Политика
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции масштабных боевых столкновений между пророссийскими боевиками и украинскими силовиками не зафиксировано.
Андрей Лысенко / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
По его словам, как и ранее, боевики пытались штурмовать и обстреливали позиции украинских войск в районе Донецкого аэропорта.
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Также террористы обстреляли украинских силовиков в районах населенных пунктов Пески, Коммуна, Тоненькое Донецкой области.
Лысенко отметил, что, по имеющейся информации, террористы опять начали штурм Донецкого аэропорта, но пока подробностей нет.
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