В минувшие сутки в зоне АТО масштабных боев не зафиксировали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, как и ранее, боевики пытались штурмовать и обстреливали позиции украинских войск в районе Донецкого аэропорта.

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Также террористы обстреляли украинских силовиков в районах населенных пунктов Пески, Коммуна, Тоненькое Донецкой области.

Лысенко отметил, что, по имеющейся информации, террористы опять начали штурм Донецкого аэропорта, но пока подробностей нет.