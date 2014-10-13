Группа протестующих нацгвардейцев решила вернуться в военную часть
21:50, 13 октября 2014Политика
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Солдаты срочной службы Национальной гвардии, которые митингуют возле Администрации президента с требованием демобилизации, начинают постепенно покидать улицу Банковую и на автобусах возвращаться в часть.
Срочники разделились / УНИАН
Как сообщает корреспондент УНИАН, часть срочников отдельно организованными группами завершила митинг возле Администрации и села в автобус, который должен возвратить их в воинскую часть.
В частности, как минимум два автобуса уже покинули улицу Институтскую.
Вместе с тем, большинство срочников продолжает оставаться на Банковой.
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Как сообщал УНИАН, более 300 срочников Национальной гвардии проводят митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.
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