В Донецке в результате обстрела ранены трое мирных жителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Отмечается, что ночь в городе прошла без активных военных действий. Однако вечером 12 октября были зафиксированы новые случаи попадания снарядов в жилые дома и постройки в Куйбышевском и Киевском районах. Так, после артобстрелов разрушены 4 частных жилых дома по улице Ковалько и один дом по улице 50 лет Украины.

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За минувшие сутки осколками разорвавшихся снарядов повреждены также и распределительные газовые сетей по ул. Рудзутака 22, Стратонавтов 8а, Путиловская 138 в Киевском районе и по пер. Вольный 56а в Куйбышевском районе. Аварии локализованы.

По состоянию на 10.00 13 октября сообщений от жителей о происшествиях в районах не поступало. В штатном режиме работают коммунальные службы и общественный транспорт. Аварийными бригадами предприятий ведутся ремонтные работы на коммуникациях.

Специалисты ПАО "Донецкгоргаз" продолжают восстанавливать газовые сети в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах. По состоянию на утро 13 октября в Донецке без газоснабжения 4558 абонентов, среди них 9 многоквартирных домов, 3612 домов частного сектора и 30 предприятий.

Подача воды в Донецке по-прежнему остается нестабильной из-за повреждения наливного водовода диаметром 1400 мм компании "Вода Донбасса", от которого зависит пополнение резервуаров сразу нескольких водопроводных узлов КП "Донецкгорводоканал". Перебои с водой испытывают потребители Куйбышевского, Ленинского, частично Петровского районов, а также микрорайонов Текстильщик, Шахты им. Абакумова, Бирюзова в Кировском районе, сообщает горсовет.

"Работники КП «Донецкгорводоканал» делают все возможное, чтобы подавать в эти районы воду, однако объемы поступающей по другим водопроводным линиям воды на водопроводные узлы крайне малы. Ремонтная бригада компании "Вода Донбасса" неоднократно попадала под обстрел, выезжая на место аварии, и была вынуждена покинуть участок. Начало ремонтных работ запланировано на сегодня, при условии, что не возобновятся обстрелы", - говорится в сообщении.