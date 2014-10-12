В Черное море вошел флагман 6 флота США и другие военные корабли

Об этом сообщило представительство США в НАТО на своей странице в twitter.

Этот корабль является флагманом 6 флота и постоянно базируется в г.Гаета, в Италии. Дипломатическая миссия не уточняет, какие именно боевые задачи должен выполнять фрегат в Черном море, и отмечает, что пролив он проходил в субботу, 11 октября.

В подтверждении этой информации приведены фото прохода военного корабля через Босфор.

Oct 11-- USS Mount Whitney passes through the Bosphorus Straight, headed to the Black Sea pic.twitter.com/spwoJQoLHK - US Mission to NATO (@USNATO) 12 Октябрь 2014

Между тем, турецкие пользователи твиттера сообщают, что почти одновременно в Черное море вошли также другие американские военные корабли. В частности, приведены фото прохода эсминца USS Cole DDG67 в пятницу, 10 октября. Пользователь Yörük Işık убежден, что такая военная активность связана с Украиной, пишет Украинская правда.

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Стоит отметить, что USS Mount Whitney не впервые оказывается в Черном море. В 2008 году, во время грузино-российской войны, этот корабль стал первым кораблем США, который направился в Грузию. Впрочем, в грузинский порт Поти он вошел уже после завершения активных боевых действий.

Также в ноябре 2008 года Mount Whitney должен был на некоторое время стать рейдом в порту Севастополя, но это вызвало протесты тогдашней оппозиции (в том числе - сторонников партии регионов). Они заблокировали порт, не позволив морякам выйти в город.

Пользователи социальных сетей утверждают, что 11 октября после обеда фрегат действительно вошел в Черное море, и приводят другие фото его прохода через Босфор.