Порошенко: Выборы в отдельных районах Донбасса должны состояться исключительно по украинскому законодательству

На этом акцентирует президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к украинцам.

”На пока что подконтрольных боевиками территориях должны состояться выборы местных органов власти. Но не те, которые пытаются провозгласить террористы. А только те, которые предусмотрены украинскими законами, полностью отвечающими украинским правилам и законам , которые пройдут под наблюдением ОБСЕ и других европейских, международных организаций и структур ”, - подчеркнул глава государства, отметив, что они должны быть признаны мировым сообществом как прозрачные и демократичные.

«Именно легитимные и честные выборы в органы местной власти могут стать путем к деэскалации конфликта и политического урегулирования ситуации на Донбассе», - убежден президент.

Порошенко подчеркнул, что в тех районах, городах и селах , где восстановлена украинская власть, постепенно налаживается их жизнедеятельность.

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«Там платят зарплаты и пенсии. Там есть вода, свет, тепло. Там работают школы, детские сады. Там налаживается нормальная жизнь», - отметил он.

Глава государства сообщил, что поставил перед новыми руководителями Донецкой и Луганской областей Александром Кихтенко и Геннадием Москалем задачи ”в полной мере восстановить работу всех органов государственной власти в каждом освобожденном городе и селе”.