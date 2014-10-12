Порошенко: Полторы тысячи военных освобождены из плена

"Мы боремся за возвращение всех без исключения задержанных. И тех, кого содержат боевики, и тех, кого пытают как политических заложников в российских тюрьмах", — сказал президент Украины.

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По словам Порошенко, удалось остановить наступление врага по всему фронту.

"Причем не наемников, не боевиков-террористов, а хорошо вышколенные подразделения регулярной армии соседней страны. Усилиями наших воинов были остановлены сотни интервентов, которым уже никогда не вернуться домой", — отметил Порошенко.

"По ту сторону границы это стало весомым аргументом в пользу мира", — добавил он.

"Режим прекращения огня установлен вдоль значительной части линии соприкосновения", — сказал президент.