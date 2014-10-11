Порошенко обещает восстановить и модернизировать военно-воздушные силы

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время посещения Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, сообщает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к будущим летчикам, президент сказал: «Вы - наши украинские соколы, ведь эта птица всегда символизировала тягу человека и к небу, и к истинной свободе. Именно вам защищать мир в украинском небе».

Порошенко отметил коренное изменение в отношении населения к армии. «Сегодня вся страна понимает и демонстрирует уважение к Вооруженным Силам», - сказал он. По словам президента, если год назад лишь менее 20% украинцев были готовы защищать Родину с оружием, то в октябре этого года их уже более 60%. Уровень доверия к армии сегодня составляет 63%.

Читайте такжеСНБО: Украинская авиация ведет наблюдение в зоне АТОПрезидент назвал символичным тот факт, что основное учебное заведение страны, которое готовит военных летчиков, расположен на Слобожанщине, «издавна свободной земле, где испокон веков селились независимые свободные козаки».

Глава государства ознакомился с учебно-технической базой университета, посетил учебные классы, симуляторы летательных аппаратов, пообщался с курсантами.

Напомним, украинская военная авиация понесла существенные потери за время АТО. С 7 апреля по 22 августа ВВС Украины потеряли 18 самолетов и вертолетов, при этом погибли почти сто человек.