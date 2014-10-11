На Донбассе из плена боевиков освобождены еще шестеро военных и журналист.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.

«Еще шестерых военных и журналиста Лелявского удалось вытащить из плена. Едут в Днепропетровск из Донецка, Луганска, Снежного. Без обмена, без «минских договоренностей». Сами», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Донбассе у боевиков в заложниках остаются более 500 человек.

По словам главы государства, после объявления перемирия удалось освободить 1200 заложников.