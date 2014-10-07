Журналиста Воробьева освободили из плена боевиков

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Только что освободили из плена 3 гражданских, среди которых журналист Егор Воробьев. Слава Украине! - Петр Порошенко (@poroshenko) October 7, 2014

"Только что освободили из плена 3 гражданских, среди которых журналист Егор Воробьев. Слава Украине!", - заявил глава государства.