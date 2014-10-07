Журналиста Воробьева освободили из плена боевиков
16:24, 07 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении из плена трех гражданских, среди которых журналист Егор Воробьев.
Егор Воробьев / facebook.com/Егор Воробьев
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Только что освободили из плена 3 гражданских, среди которых журналист Егор Воробьев. Слава Украине!
- Петр Порошенко (@poroshenko) October 7, 2014
"Только что освободили из плена 3 гражданских, среди которых журналист Егор Воробьев. Слава Украине!", - заявил глава государства.
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