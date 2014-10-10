ОБСЕ увидела снижение уровня насилия в Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном сегодня, 10 октября, пишет ZN.UA.

"Наблюдатели отметили снижение уровня насилия в Донецке в течение отчетного периода", - говорится в отчете.

При этом, сообщается, что представители ОБСЕ стали свидетелями последствий обстрела, который произошел накануне. Владелец большого магазина на севере Донецка и ряд других собеседников рассказали наблюдателям, что в результате обстрела магазина накануне вечером получили ранения девять человек.

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Кроме того, наблюдатели зафиксировали остатки снаряда БМ-21 "Град" приблизительно в 300 м от магазина.

Напомним, вчера миссия ООН в Украине по правам человека опубликковала доклад , в котором зафиксированы случаи применения пыток и издевательств над заключенными со стороны боевиков террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, сообщалось, что в ООН назвали обнародованные украинской властью данные о количестве погибших и пострадавших в боях в Донбассе украинских военных "неточными и противоречивыми".